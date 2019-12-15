Саночница Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира

В канадском Уистлере проходит этап Кубка мира по санному спорту. Разыграны награды в спринте у женщин, мужчин и в парах.

Лидер женской сборной России Татьяна Иванова победила с результатом 27,839 секунды, опередив американку Эмили Свини и немку Шейенн Розенталь. Викторя Демченко стала четвертой. Девятое место у Екатерина Катниковой.

У мужчин второе место с результатом 36, 456 секунды занял Роман Репилов, проигравший всего 7 тысячных австрийцу Райнхарду Эггеру. На третьем месте еще один австриец Йонас Мюллер. Семен Павличенко занял седьмое место.

Всеволод Кашкин/Константин Коршунов стали третьими, пропустив вперед два немецких дуэта Тони Эггерта /Саше Бенеккену и Тобиаса Вендля/Тобиаса Арльта. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали четвертыми, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров двенадцатыми.