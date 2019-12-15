При пожаре в подмосковном наукограде четверо отравились газом

Четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Фрязине, сообщает региональное МЧС. Пожар начался в старой пятиэтажке на одной из центральных улиц наукограда. Огнем на последнем этаже дома уничтожена одна из квартир. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали 10 человек, еще 20 жильцов выбрались из горящего дома самостоятельно.

Как уточняет АГН "Москва", четыре человека обратились к медикам после отравления угарным газом, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Пожар ликвидирован к 5 утра воскресенья.