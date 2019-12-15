Пентагон уверяет, что новая американская ракета справится с российской ПВО

Американский генерал Джон Рафферти рассказал в интервью изданию Breaking Defense, что перспективная ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" будет способна преодолеть системы ПВО России. Новое вооружение разрабатывает корпорация Lockheed Martin по контракту с ВВС и ВМС США.

В Европе, сказал Рафферти, PrSM предназначена для противодействия системе противовоздушной обороны России, пишет РИА Новости. В Тихом океане, при условии добавления в ракету функции отслеживания и уничтожения движущихся целей в зависимости от их радиоизлучения, Precision Strike Missile будет бороться с кораблями ВМФ Китая.

По словам генерала, PrSM заменит тактическую ракетную систему ATACMS в 2023 году. Новая ракета меньше ATACMS по размеру. Другая компоновка позволила конструкторам разместить в установках больше зарядов.

Precision Strike Missile уже пролетела 240 километров на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико, успешно уничтожив все мишени.