Японские коммунисты требуют вернуть все Курилы

Вернуть весь Курильский архипелаг, включая северные территории, Японии потребовал председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии. Он считает, что на переговорах с Москвой японской стороне необходимо обозначить позицию: весь Курильский архипелаг является японской территорией. Только таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил, считают члены оппозиционной партии Японии.

В опубликованном газетой Yomiuri Shimbun интервью Кадзуо Сии напоминает, что на переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. Япония пошла на уступки и "положила в долгий ящик" прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов.

Японские коммунисты считают последним юридическим документом, в котором мирным путем закреплены договоренности о границах между Японией и РФ, договор о обмене Курильских островов на Сахалин от 1875 года. А мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор, в котором Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова, Сии назвал несправедливым и требующим аннулирования.