Новости Происшествия

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15 декабря 201910:16

В Южной бухте Севастополя затонули плавдок и подлодка

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что структурам Черноморского флота эти объекты не принадлежали. "Интерфакс" добавляет, что речь идет о плавдоке ПД-16, заложенном еще в 1938 году. В нем находилась списанная подводная лодка Б-380.

Информации о пострадавших нет.

Это второе ЧП с подводными лодками за неделю. 12 декабря выведенная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае. Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку в месте, где глубина составляет 47 метров, длина самой субмарины — 72 метра.

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