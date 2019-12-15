Песков: Украина не поднимала тему ввода "голубых касок" в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в воскресенье, что Москва не получала от Киева предложений по размещению миротворческого контингента ООН в Донбассе.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", — пояснил Песков ТАСС.

В субботу глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что готов порекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуться к идее размещения войск ООН в неподконтрольных Киеву областях Донбасса. По словам Пристайко, на этот шаг украинские власти могут пойти, признав неработоспособность минских соглашений.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН. Эти подразделения могли бы охранять сотрудников ОБСЕ.