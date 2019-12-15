Взрыв в пылающем гараже унес жизнь мужчины в Башкирии

Пожар с летальным исходом произошел в минувшую субботу, 14 декабря, в поселке Мраткино Белорецкого района Башкирии. Возгорание снял на видео один из очевидцев.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", в гараже, расположенном на территории частного домовладения, произошла детонация паров топлива. После этого возникло возгорание – вскоре пламя охватило все помещение и через некоторое время взорвались находившиеся там газовые баллоны.

К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на стоявший поблизости жилой дом, откуда удалось эвакуировать жильцов.

Жертвой инцидента стал мужчина – отец семейства не сумел выбраться в безопасное место.