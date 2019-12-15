Коньки. Ангелина Голикова быстрее всех пробежала спринт на Кубке мира

В японском Нагано проходит четвертый этап Кубка мира по конькобежному споорту. Россиянке Ангелине Голиковой не было равных на дистанции 500 метров.

Ангелина пробежала пятисотку за 37,241 секунды, что позволило ей опередить австрийку Ванессу Херцог на 21 сотую секунды. На третьем месте японка Нао Кодайра. Дарья Качанова, показавшая свой лучший в карьере результат 37,539, заняла четвертое место. На пятом месте Ольга Фаткулина.

Призер чемпионатов мира и Европы Ангелина Голкиокова одержала свою вторую победу на этапах Кубка мира в текущем сезоне. Ранее она становилась первой также на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане.