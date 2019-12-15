Затонувшая вместе с доком в Севастополе субмарина всплыла

В воскресенье в экстренных службах Севастополя ТАСС сообщили, что затонувшая ночью списанная подводная лодка Б-380 всплыла на поверхность. Лодка ушла на дно вместе с неработоспособным плавучим доком СПД-16 в Южной бухте Севастополя. И лодка, и док ранее принадлежали Черноморскому флоту России, но были списаны по техническим причинам. Информации о пострадавших и официальных комментариев агентство пока не имеет.

Плавучий док СПД-16 был заложен в 1938 году и в годы Великой Отечественной войны использовался для ремонта подводных лодок и боевых кораблей. Он способе принимать корабли водоизмещением до 5 тысяч тонн.

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380 много лет находилась в доке в ожидании капитального ремонта. В 2016 году Минобороны РФ отказалось от этого плана и включила лодку в тендер на утилизацию.