Владивостокцам вернут светодиодную мышь за 677 тысяч, уничтоженную дрифтером-лихачом

Вечером в минувшую субботу, 14 декабря, любитель дрифта проник на своем автомобиле на центральную площадь Владивостока и уничтожил символ наступающего 2020 года.

На записи видно, как водитель принялся наворачивать круги вокруг главной городской елки и в какой-то момент не справился с управлением, после чего снес светодиодную фигуры мыши, после чего скрылся с места наезда.

"Разбитая фигура мыши восстановлению, увы, не подлежит. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления новой светодиодной фигуры. Площадь будет перекрыта полицией, дабы подобные инциденты не повторялись", — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность лихача – им оказался местный житель 1999 года рождения. По данным СМИ, ему предстоит возместить нанесенный ущерб, сумма которого составила 677 тысяч рублей.