Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Выживший под обломками дома в Магнитогорске, который обрушился в результате взрыва газа, Ваня Фокин выписан из больницы и отправился домой, сообщает ТАСС. Новый год он встретит с родителями. Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.

Маленького Ваню спасатели обнаружили лишь на второй день поисков под завалами дома, рухнувшего 31 декабря 2018 года. В первые часы были спасены 18 человек. При разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых, среди которых был и Ваня Фокин.

Врачи долго не давали никаких прогнозов, отмечая длительность нахождения 11-месячного ребенка на морозе под обломками здания, которые сдавили ему ногу и повредили нерв. Однако благодаря реабилитационным мероприятиям, массажу, лечебной физкультуре и занятиям на подошвенном имитаторе ходьбы 1 октября этого года Ваня сделал первый шаг.

Следующий курс реабилитации мальчик будет проходить уже дома, в Магнитогорске.