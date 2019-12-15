В Китае собака загнала хозяйскую машину в пруд. Видео

На видео попал необычный инцидент, произошедший в минувший вторник, 10 декабря, в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Запись камеры наблюдения опубликовал канал CGTN.

Мужчина припарковал свой кроссовер и ненадолго отлучился, оставив двигатель автомобиля включенным.

Собака, оставленная хозяином в салоне машины, случайно задела рычаг коробки переключения передач, после чего транспортное средство поехало вперед – прямиком в пруд, находившийся по ходу движения транспортного средства.

К счастью, животное удалось спасти через люк в крыше полузатопленного автомобиля. Собака не пострадала, чего не скажешь о кроссовере.