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15 декабря 201911:43

В Китае собака загнала хозяйскую машину в пруд. Видео

Youtube/CGTN

На видео попал необычный инцидент, произошедший в минувший вторник, 10 декабря, в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Запись камеры наблюдения опубликовал канал CGTN.

 

Мужчина припарковал свой кроссовер и ненадолго отлучился, оставив двигатель автомобиля включенным.

Собака, оставленная хозяином в салоне машины, случайно задела рычаг коробки переключения передач, после чего транспортное средство поехало вперед – прямиком в пруд, находившийся по ходу движения транспортного средства.

К счастью, животное удалось спасти через люк в крыше полузатопленного автомобиля. Собака не пострадала, чего не скажешь о кроссовере.

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