Зеленский о минских соглашениях: это наша страна, и нам виднее

У Киева "немножко другие взгляды" на минские соглашения – об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Минск, как говорится, Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что в принципе нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях", — заявил Зеленский.

Я считаю, что самое главное, что мы начали все общаться", — добавил он.

За последние 6 лет это был первое полноценное общение президента Украины с российскими журналистами. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что интервью не давал – его "что-то спросили", а он "что-то ответил".

Однако он успел рассказать и о встрече с Владимиром Путиным и выразить надежду, что встречи такого формата могут положить конец войне на Украине.

Интервью с Зеленским состоялось в кулуарах саммита нормандской четверки, который состоялся 9 декабря в Париже. Несмотря на то попытки охранника помешать разговору с российскими журналистами и реакцию со руководителя и замглавы офиса Зеленского, президент Украины спокойно пообщался с продюсером программы "Москва. Кремль. Путин" Еленой Меньшиковой и оператором Александром Макаровым.