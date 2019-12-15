Умер Михаил Ненашев

Бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в Москве на 91-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал известие о смерти журналиста шоком и огромной, невосполнимой потерей.

Михаил Ненашев был главным редактором газеты "Советская Россия", возглавлял Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, был председателем Гостелерадио СССР. В это время обрели популярность телепрограммы "Время", "До и после полуночи", "600 секунд". Начались прямые трансляции со съездов народных депутатов СССР и Верховного Совета РСФСР. С июля по ноябрь 1991 года Ненашев возглавлял министерство печати Советского Союза.

Ненашев скончался накануне дня поминовения журналистов, погибших во имя исполнения своего долга. "То, что именно в этот день мы потеряли Ненашева, прибавляет этому дню печали и боли", — добавил Шафир.