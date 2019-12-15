Российские политики отреагировали на слова лидера японских коммунистов о Курилах

Россия исходит из официальной позиции Токио по Курильским островам, и нашей стране не следует реагировать на заявления оппозиционных японских политиков. Так глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал требование председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии добиваться возврата Стране восходящего солнца всего Курильского архипелага, включая северные территории.

Не воспринимать заявление Кадзуо Сии всерьез призвал и член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, передает РИА Новости. По мнению российского сенатора, данное заявление японского коммуниста продиктовано прежде всего стремлением поднять рейтинг своей партии внутри страны.

Японские коммунисты в вопросе Курил "смыкаются с крайне правыми националистическими силами Японии", отметил Клинцевич, добавив, что такие заявления "не приближают перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией".

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков считает бессмысленным возвращение к дискуссии с Токио по Курилам, так как Япония нарушила заключенные по завершении Второй Мировой войны договоренности по обеспечению коллективной безопасности, разместив на своей территории военные базы США.

При этом Новиков назвал компартию Японии частью коммунистического международного движения, имеющую устойчивые связи с другими коммунистическими партиями и достаточно объективно, на его взгляд, оценивающую многие другие события современной действительности.

А депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов уверен: постепенно позиции Москвы и Токио будут сближаться, и рано или поздно японцы согласятся на российские условия мирного договора, так как они во многом зависят от внешнего мира, в том числе и от России. Наш нынешний уровень взаимоотношений с Японией депутат назвал очень высоким, приведя в пример экономическое, торговое, культурное, научное сотрудничество и другие сферы.

Заявления, подобные сделанному Кадзуо Сии, по мнению Морозова, могут делать только "маргинальные" японские политики, чтобы получить "дополнительные политические очки".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, подписание которого Токио увязывает с решением своей территориальной проблемы. Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят острова Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять в Токио считают за один остров и именуют Хабомаи).

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.