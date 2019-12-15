Инцидент с подлодкой и плавдоком в Крыму: подробности

Подлодку Б-380, затонувшую в ночь на воскресенье вместе с плавдоком ПД-16 в Южной бухте Севастополя, в настоящее время готовят к буксировке в место утилизации. Как рассказали ТАСС в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа, док погрузился в воду так,что над поверхностью осталась только верхняя его часть — около 2 метров. Лодка внутри дока лежит на боку.

Лодка и док выведены из состава флота более 10 лет назад. Специалисты предполагают, что причина затопления - техническое состояние дока. Вокруг плавдока работают вспомогательные суда — устанавливают ограждение.

В настоящее время военная полиция патрулирует набережную Южной бухты в районе ЧП и запрещает любопытным фотографировать бухту. Как рассказали "Интерфаксу" очевидцы, топливной пленки на воде не видно.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году в Николаеве. В войну в нем ремонтировали субмарины и эсминцы. В доке долгие годы находилась большая дизель-электрическая подводная лодка Б-380, спущенная на воду в 1982 году.

Это второе ЧП с подводными лодками за неделю. 12 декабря сообщалось списанная из состава Тихоокеанского флота дизельная подлодка частично затонула по пути на утилизацию в Приморском крае.