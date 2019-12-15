В Томской области водитель чудом избежал участия в серьезном ДТП. Видео

Автор этого видео едва не стал участником массовой аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 13 декабря, на трассе Томск – Колпашево в Томской области.

Водитель легковушки не заметил, что у него на пути стоит лесовоз, припарковавшийся у обочины и включивший "аварийку".

Машина влетела в грузовик, после чего ее отбросило прямиком под встречную фуру.

В этот момент между столкнувшимися транспортными средствами и проскочил автомобиль, из которого велась съемка.

Как рассказали очевидцы, в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в легковушке, дважды столкнувшейся с грузовиками.

Женщину, получившую более серьезные травмы, забрала бригада скорой помощи, оказавшаяся поблизости, а ее спутник, отделавшийся сравнительно легкими повреждениями, остался на месте ДТП.