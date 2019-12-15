Крымский мост подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста в ночь на воскресенье, 15 декабря, подсветили цветами российского флага. Это было тестирование освещения по всей длине моста, которое начнет работать после открытия железнодорожного движения каждую ночь. Кроме того, освещение включили по всей длине автодорожной части моста.

Архитектурная подсветка состоит из двух с лишним тысяч светильников с белыми, синими и красными светодиодами на кронштейнах 18 видов, а также более 19 километров кабельных линий, пишет РИА Новости.

Фотографии "нарядного" Крымского моста опубликованы в Facebook проекта "Крымский мост".Длина моста в Крым из Краснодарского края составляет 19 километров. Это самый протяженный мост в России. Автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая открыл лично президент РФ Владимир Путин открыл 15 мая 2018 года, движение было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь этого года. В нем также может принять участие глава государства.