После смены продавщица случайно стала мультимиллионершей

"Миллионершей на день" стала продавщица обувного магазина в американском Далласе (штат Техас) Рут Баллун. Причиной была ошибка сотрудника, в результате чего на ее счете в банке LegacyTexas оказалась сумма в более чем 37 миллионов долларов.

В интервью местному телеканалу KTVT Рут рассказала, что после работы решила проверить баланс и увидела: у нее неожиданно много денег. Неожиданной радостью она поделилась с мужем, а тот позвонил в банк, чтобы узнать подробности о поступившем переводе — это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Им сообщили, что это результат ошибки сотрудника. Средства банк отозвал.

"Я была миллионершей — у меня есть скриншот!" — шутит Рут.

По ее словам, она и не подумала бы оставить себе заведомо чужие деньги, однако была бы не против получить от банка какое-то вознаграждение как добросовестный клиент, сразу же уведомивший банкиров об ошибке.