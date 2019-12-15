Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 15 уголовных дел, которые расследуются в настоящее время, сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) страны Роман Труба.

По его словам, некоторые дела были заведены еще весной, а некоторые — совсем недавно. Их расследуют всего семь следователей, хотя по каждому уголовному производству требуется провести десятки следственных действий.

Кроме того, напомнил глава ГБР, его ведомство направило в Генпрокуратуру проект, в котором Порошенко предполагается объявить о подозрении в совершении преступления при назначении членов Высшего Совета Правосудия. "Поскольку Петр Порошенко — народный депутат, на оглашение ему подозрения необходимо согласие Верховной Рады", — пояснил Труба. А для этого сперва нужно получить "добро" от Генпрокуратуры.

Что же касается дела о незаконном назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, тут, по мнению директора ГБР, доказать вину Порошенко достаточно просто. Сейчас следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту, который также будет направлен в Генпрокуратуру.

Комментируя перспективность дела против Порошенко о возможной госизмене при подписании Минских соглашений, Труба указал, что "дело должно быть не политическим, а правовым".

"Дело зарегистрировано всего пару дней назад. Никаких следственных действий еще не было. Необходимо допросить всех участников событий", — приводит его слова РИА Новости.

В августе в ГБР сообщили о том, что суд дал разрешение на допрос Порошенко с применением детектора.