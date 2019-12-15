Землетрясение убило девочку, обрушив на нее стену

В воскресенье, 15 декабря, у филиппинского острова Минданао произошло землетрясение. Его мощность, по различным оценкам, составила от 6,6 до 6,8 баллов по шкале Рихтера.

Известно, что в результате подземных толчков был нанесен ущерб строениям и инфраструктуре.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщает ТАСС, в настоящее время известно о погибшей шестилетней девочке, которую завалило обрушившейся стеной.

Точных данных об общем числе пострадавших пока не поступало.