Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что только сделала паузу в выступлениях. Завершать карьеру Алина не собирается.

В пятницу Алина заявила о приостановке карьеры. Эти слова олимпийской чемпионки вызвали бурную реакцию в российском фигурном катании, и Загитова сочла нужным объяснить свою позицию.

"Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли. Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем месте на пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров". – написала Алина Загитова на своей странице в соцсети.