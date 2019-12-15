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15 декабря 201914:55

Трудовик заставил школьников прыгать из окна

Трудовик заставил школьников прыгать из окна

В Новом Уренгое во время учебной эвакуации в школе детей заставили прыгать из окон без верхней одежды. В сети появилось видео с этими кадрами. На них видно, что дети стоят на школьном дворе в снегу в одной школьной форме и сменной обуви, хотя на Ямале уже установилась зимняя погода с морозами ниже -15 градусов. При этом взрослые на видео (предположительно, педагоги) – в верхней одежде.

Как выяснилось, эвакуировать школьников через окно из класса на первом этаже школы «Земля родная» решил учитель труда. Учебная тревога в школе носила информационный характер. Во время таких занятий обычно ограничиваются теоретическими знаниями – что делать в экстремальных ситуациях. Однако один из педагогов решил применить их и на практике.

Так как часть школьников после этого простудилась, родители намерены подать жалобу на администрацию учебного заведения. Директор учебного заведения Светлана Боцян принесла свои извинения родителям и обещала провести проверку данного факта. Сообщается, что инцидент произошел 10 декабря.

Ранее из московской школы, где девочка пробила ногами витражное стекло, были уволены трое педагогов: учитель, директор и замдиректора.

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