Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Президент РФ Владимир Путин одобрил изменения в закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (налог на самозанятых граждан). Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, принятым Госдумой 5 декабря и одобренным Советом Федерации 11 декабря, с 1 января будущего года в эксперимент по взиманию налога на самозанятых будут включены еще 19 российских регионов.

В нынешнем году эксперимент шел в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Теперь в него включают Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Нижегородскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую области, Красноярский и Пермский края, Башкирию, а также ряд других территорий.

Результаты эксперимента за 2019 год будет тщательно проанализированы, и по итогам этого анализа, возможно, будет принято решение с 1 июля будущего года распространить взимание налога на самозанятых на все субъекты РФ.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить 4 процента от дохода, полученного от физических лиц, и 6 процентов — при работе с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.