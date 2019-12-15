С опоры московского моста сняли неадекватного мужчину

В Москве мужчина забрался на опору Крымского моста и грозился покончить с собой. Активно жестикулируя, он что-то кричал собравшимся внизу людям. По словам очевидцев, он пожаловался на нехватку денег.

На место прибыли спасатели, при помощи автолестницы им удалось спустить мужчину с высоты. Движение по мосту было временно приостановлено, передает "Россия 24".