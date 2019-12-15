Дети сбежали из дома в канализацию

В Калуге накануне нашли двух несовершеннолетних подростков, сбежавших из своих домов 10 декабря. Их искали сотрудники следственного отдела по городу Калуге регионального управления СК России, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска городского УМВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Подростков нашли, когда они прогуливались в сквере на улице Льва Толстого на окраине города. Следователю они рассказали, что трое суток прятались от правоохранителей и родителей, не желая, чтобы их нашли.

Все это время подростки гуляли по городу, выбирая малолюдные места, подбирали на улицах алюминиевые банки, сдавали их в пункт приема металлолома, покупая на вырученные средства еду. Ночевали беглецы в канализационном люке, сообщает сайт регионального следственного управления СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания детей, проверяют возможные факты совершения правонарушений как в отношении подростков, так и ими самими. По результатам проверки примут процессуальное решение. В отношении детей и их семей организованы профилактические мероприятия.