Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону. В предпоследнем виде программы победу одержала норвежская спортсменка Тириль Экхофф.

Тириль Экхофф блестяще справилась со стрельбой. Все 20 выстрелов достигли цели, а отличная скорость позволила Тириль прийти на финиш первой. 25,8 секунд проиграла ей шведка Ханна Эберг, допустившая два промаха. Третьей финишную черту пересекла ещё одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Наши девушки провели не лучшую гонку. Уходившая на дистанцию Светлана Миронова промахнулась по рзу на каждом из рубежей и заняла 11 место. 18 результат у Кристины Резцовой, на 22 месте Екатерина Юрлова-Перхт. У обеих спортсменок по три промаха. Тамара Воронина отстреляла чисто с 60 стартовой позиции переместилась на 36 место.