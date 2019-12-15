Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в воскресенье, что украинский регулятор в сфере энергетики обеспечил российскому "Газпрому" время для принятия заключительного контракта на транспортировку газа. Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года. Тем самым, считает Витренко, Украина подтвердила свою конструктивную позицию.

По словам исполнительного директора, стандартный контракт "невозможно изменить до 31 декабря". Следует учитывать, что до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы на прокачку газа.

"Вопрос в том, соглашается ли "Газпром" на этот контракт", - пояснил Витренко.

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" несколько вариантов "контрактных отношений", сказал Витренко. Украина рассчитывает, что транзит газа продолжится в следующем году "в полном соответствии с европейскими правилами".