Ушла из жизни Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина скончалась от рака в Париже. О смерти актрисы сообщил ее агент Лоран Баландрас. Актриса, режиссер, сценарист, писательница и певица Ханна Карин Бларке Байер снималась под псевдонимом Анна Карина – взять это имя ей посоветовали Пьер Карден и Коко Шанель, у которых она начинала карьеру модели, приехав в Париж в 17 лет.

Карина получила широкую известность в 60-х годах прошлого века, снявшись в фильмах режиссера Жана-Люка Годара и впоследствии ставшая его женой. Карина также появлялась в лентах культовых режиссеров Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера и др.

В последний раз Карина появилась на экране в фильме 2003 года "Я, Цезарь".

Министр культуры Франции Франк Риестер в своем Twitter написал, что Карина "гипнотизировала весь мир", и добавил, что теперь французский кинематограф "осиротел, потеряв одну из своих легенд".