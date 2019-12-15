Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

Зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированный в Ленинградской области, завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". На днях зенитчики получили очередной и последний комплект необходимого вооружения, сообщила пресс-служба округа.

В рамках программы по перевооружению боевые расчеты полка провели боевые стрельбы по гиперзвуковым мишеням "Фаворит" на полигоне "Капустин Яр".

После этого военнослужащие прибыли в пункт постоянной дислокации, где в феврале будущего года заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне объектов северо-запада России, пишет "Интерфакс".

В январе 2018 году расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" встали на боевое дежурство в Поволжье. За всю боевую историю зенитно-ракетного полка под Саратовом это был третий случай перевооружения.