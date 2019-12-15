Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена. Их нашли летом этого года в Смоленске во время археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду.

Единичное захоронение тогда обнаружила международная исследовательская экспедиция. Многие особенности указывали, что это мог быть прославленный французский генерал, однако до проведения генетической экспертизы археологи не были полностью уверены.

В захоронении не было найдено ни одной пуговицы или детали униформы, отмечает ГТРК "Смоленск": это совпадает со сведениями, что генерал умер в лазарете. Награды, сабля и забальзамированное сердце Гюдена после его смерти были отправлены в Париж.

По запросу одного из потомков генерала антропологи вскрыли фамильный склеп Гюденов на кладбище Сен-Морис в Авероне, чтобы взять образцы ДНК брата Шарля Гюдена, его матери и сына. В начале ноября стал известен результат экспертизы: останки действительно принадлежат генералу Гюдену.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил: Россия готова передать французской стороне останки генерала, если такая просьба поступит из Парижа. Просьба последовала, пишет французское издание Le Point.

Память генерала почтут на торжественной церемонии в парижском Доме Инвалидов — она может состояться весной. Предполагается участие в ней президента России Владимира Путина. По окончании церемонии останки Гюдена будут захоронены.

По информации Le Point, процесс возвращения останков генерала Гюдена на родину ускорился после визита Владимира Путина на саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Вопрос об этом поднял в ходе встречи с российским лидером президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным французского издания, возвращение праха генерала Гюдена — один из мостов, которые строит президент Франции для укрепления нового союза с Россией Владимира Путина. "Президент Макрон пытается вернуть франко-российские отношения в нужное русло", — говорит постоянный секретарь Французской академии и бесспорный авторитет по франко-российским отношениям Элен Каррер д'Анкосс.