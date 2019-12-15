Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

Главную праздничную ель России в воскресенье отправили из Можайска в Москву. Как сообщает "Интерфакс", 90-летнее дерево высотой 25 метров спилили 13 декабря в Богородском лесничестве. Лапы ели в размахе достигают 6 метров.

Как сказал глава городского округа Можайск Дмитрий Абаренов, жители города надеются на счастливые улыбки тысяч детей, которые увидят "эту прекраснейшую елку".

Власти Можайска готовы подобрать ель и для следующего празднования Нового года, заключил глава.