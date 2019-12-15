Экипаж затонувшего в Севастополе ПД-16 боролся до последнего

Экипаж плавучего дока ПД-16, который затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, боролся за судно до последнего. Как рассказал источник в корабельной сфере, вода стала прибывать слишком быстро, в результате насосы перестали с ней справляться. Экипаж запустил дополнительные генераторы, но и это не помогло. "Когда док стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег", — сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

По его данным, течи в доке наблюдались уже несколько лет, дно было повреждено коррозией, имелись проблемы с балластными цистернами и другим оборудованием.

Между тем председатель Севастопольского военно-морского собрания Виктор Кот рассказал, что затонувший плавдок был единственным сохранившимся судном Черноморского флота, которое принимало участие в обороне города в годы Великой Отечественной войны. Плавдок до ноября 1941 года ремонтировал корабли в Севастополе, а затем, когда начались усиленные бомбардировки осажденного города, его перевели в советский порт Поти (сейчас это грузинский порт). После войны плавдок вернули в Севастополь. Всего за годы работы в нем отремонтировано около трех тысяч кораблей и судов, добавил Кот.

Он считает, что плавдок можно было бы сделать музейным объектом, чтобы заниматься патриотическим воспитанием молодежи. По словам эксперта, собрание готовило обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому по этому поводу, однако не успело его подать.

"Мы готовимся к 75-летию Победы. А док — героический защитник Севастополя — утопили", — посетовал Кот.

Он рассказал также, что подлодка, утонувшая вместе с доком, находилась в нем с 2005 году. Ее ремонт был практически завершен. Подлодку было решено сохранить как объект наследия. Однако лодка и док были неразделимы, поэтому их следовало превратить в музей вместе. "Это был бы уникальный объект", — отметил Кот.

Плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380, затонул в ночь на 15 декабря в Южной бухте Севастополя. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки были выведены из эксплуатации флота более десяти назад и подлежали утилизации. Информации о пострадавших нет.