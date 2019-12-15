Очевидцы запечатлели последствия массового ДТП с фурами в Красноярском крае

В Сети опубликованы кадры с места аварии с летальным исходом, произошедшей в воскресенье, 15 декабря, на трассе Красноярск – Ачинск в Красноярском крае.

Участниками ДТП стали четыре транспортных средства – две фуры, "Газель" и легковой автомобиль Mazda.

По предварительной версии, озвученной в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД, события, закончившиеся серьезным столкновением, развивались следующим образом.

Водитель автомобиля Mazda пошел на обгон и в этот момент прицеп грузовика Mercedes, мимо которого ехала легковушка, занесло. Фура задела легковое авто и выехала встречную полосу, где протаранила фургон, после чего последний столкнулся с грузовиком Scania.

По данным полицейских, погиб один человек – мужчина, находившийся за рулем большегруза Scania. Еще два участника столкновения – водитель и пассажир автомобиля Mazda, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.