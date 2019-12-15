Баскетбольный ЦСКА обыграл "Астану" в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА принимал "Астану" из столицы Казахстана Нур-Султана в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой армейцев 104:91.

Соперники встречались в 19 раз и 18 предыдущих встреч завершились победами армейцев. Не была нарушена традиция и на этот раз. ЦСКА снова победил 104:91 (29:21, 26:22, 27:25, 22:23). Самым результативным в рядах победителей стал Майк Джеймс 23 очка. У гостей больше всех очков – 28 набрал Малькольм Хилл.

ЦСКА одержал восьмую победу в 11 встречах и занимает второе место. "Астана" проиграла четвертый раз подряд и с тремя победами расположилась на 11 строчке.