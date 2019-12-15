Новости Спорт

Все видео этой рубрики
15 декабря 201915:47

Баскетбольный ЦСКА обыграл "Астану" в Единой лиге ВТБ

Twitter/ CSKA Moscow

Московский ЦСКА принимал "Астану" из столицы Казахстана Нур-Султана в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой армейцев 104:91.

Соперники встречались в 19 раз и 18 предыдущих встреч завершились победами армейцев. Не была нарушена традиция и на этот раз. ЦСКА снова победил 104:91 (29:21, 26:22, 27:25, 22:23). Самым результативным в рядах победителей стал Майк Джеймс 23 очка. У гостей больше всех очков – 28 набрал Малькольм Хилл.

ЦСКА одержал восьмую победу в 11 встречах и занимает второе место. "Астана" проиграла четвертый раз подряд и с тремя победами расположилась на 11 строчке.

Сейчас

14:27

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

14:15

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

12:27

Умер Михаил Ненашев

08:09

КНР и США поставили торговую войну на паузу

06:50

Концерт популярного исполнителя в Перми закончился массовой потасовкой

01:52

Партию "Яблоко" возглавил Николай Рыбаков

01:01

Экс-прокурора одного из районов Владикавказа подозревают в организации заказного убийства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский рассказал "России 1" о встрече с Путиным

Зеленский рассказал "России 1" о встрече с Путиным

2 часа назад
Ненашев скончался после двухнедельной комы

Ненашев скончался после двухнедельной комы

2 часа назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

1 час назад
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

1 час назад
Инцидент с подлодкой и плавдоком в Крыму: подробности

Инцидент с подлодкой и плавдоком в Крыму: подробности

2 часа назад
Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

1 час назад
Ушла из жизни Анна Карина

Ушла из жизни Анна Карина

43 минуты назад
Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

26 минут назад
Песков: Украина не поднимала тему ввода "голубых касок" в Донбасс

Песков: Украина не поднимала тему ввода "голубых касок" в Донбасс

5 часов назад
Трудовик заставил школьников прыгать из окна

Трудовик заставил школьников прыгать из окна

1 час назад
С опоры московского моста сняли неадекватного мужчину

С опоры московского моста сняли неадекватного мужчину

1 час назад
Дети сбежали из дома в канализацию

Дети сбежали из дома в канализацию

57 минут назад
Крымский мост подсветили цветами триколора

Крымский мост подсветили цветами триколора

2 часа назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

10 минут назад
Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

18 минут назад
Очевидцы запечатлели последствия массового ДТП с фурами в Красноярском крае

Очевидцы запечатлели последствия массового ДТП с фурами в Красноярском крае

19 минут назад
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

1 час назад
Мужчина ограбил блокадницу, но далеко не ушел

Мужчина ограбил блокадницу, но далеко не ушел

1 час назад
После смены продавщица случайно стала мультимиллионершей

После смены продавщица случайно стала мультимиллионершей

1 час назад
Зеленский о минских соглашениях: это наша страна, и нам виднее

Зеленский о минских соглашениях: это наша страна, и нам виднее

2 часа назад
Землетрясение убило девочку, обрушив на нее стену

Землетрясение убило девочку, обрушив на нее стену

2 часа назад
Time опубликовал рейтинг главных гаджетов десятилетия

Time опубликовал рейтинг главных гаджетов десятилетия

2 часа назад
Российские гандболистки выиграли бронзовые награды чемпионата мира

Российские гандболистки выиграли бронзовые награды чемпионата мира

2 часа назад
Российские политики отреагировали на слова лидера японских коммунистов о Курилах

Российские политики отреагировали на слова лидера японских коммунистов о Курилах

2 часа назад
Данила Семериков стал сильнейшим на дистанции 5 километров

Данила Семериков стал сильнейшим на дистанции 5 километров

2 часа назад
В Томской области водитель чудом избежал участия в серьезном ДТП. Видео

В Томской области водитель чудом избежал участия в серьезном ДТП. Видео

3 часа назад
Анастасия Поршнева выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU

Анастасия Поршнева выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU

3 часа назад
Евгений Плющенко ответил Этери Тутберидзе

Евгений Плющенко ответил Этери Тутберидзе

3 часа назад
"Жесть": третье ДТП с сыном Валерии за неделю

"Жесть": третье ДТП с сыном Валерии за неделю

3 часа назад
Кардиолог поделился простыми правилами заботы о сердце

Кардиолог поделился простыми правилами заботы о сердце

3 часа назад
Заявление Щерского: Джабаров не поверил своим ушам

Заявление Щерского: Джабаров не поверил своим ушам

4 часа назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

4 часа назад
Павел Кулижников выиграл забег на километр, установив рекорд катка

Павел Кулижников выиграл забег на километр, установив рекорд катка

4 часа назад
Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

4 часа назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

5 часов назад
Коньки. Ангелина Голикова быстрее всех пробежала спринт на Кубке мира

Коньки. Ангелина Голикова быстрее всех пробежала спринт на Кубке мира

5 часов назад
Пентагон уверяет, что новая американская ракета справится с российской ПВО

Пентагон уверяет, что новая американская ракета справится с российской ПВО

5 часов назад
Эксперт: развитие банковских технологий чревато утечками данных

Эксперт: развитие банковских технологий чревато утечками данных

9 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку