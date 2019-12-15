Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

Депутат Госдумы Вадим Булавинов прокомментировал ситуацию со своим подарком главе Балахнинского района Нижегородской области. Там на открытии школы Булавинов, в прошлом депутат нижегородской Гордумы и мэр Нижнего Новгорода, подарил главе района Алексею Левковичу баночку вазелина.

"Вам пригодится", — добавил при этом депутат, пояснив, что скоро в район приедет с проверкой губернатор региона. По словам Левковича, причиной такого поступка Булавинова могло быть запоздалое открытие школы: учебное заведение должно было открыться 1 сентября 2019 года.

По словам Булавинова, он "за такие вещи вообще увольнял людей". Однако у депутата, кроме его помощников, нет подчиненных, которым можно было бы устроить разнос. Так что "это был, наоборот, очень мягкий ход", — сказал Булавинов РИА Новости.

Он пояснил, что вручил Левковичу этот презент, так как это "не последний объект", и хочется, чтобы следующий объект, которым Булавинов занимается по федеральной программе, построили "без таких мучений". По словам депутата, это была хотя и злая, но шутка, а вот в бытность мэром он работал с подрядчиками совсем другим образом.