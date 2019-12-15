Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Практически все жители иркутского города Тулун, которые летом пострадали от сильного наводнения, получили сертификаты на жилье.

"Осталась самая маленькая часть, практически все сертификаты на сегодняшний день получили", — заявил мэр Тулуна Юрий Карих, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с тем, продолжил градоначальник, это не значит, что получившие сертификаты люди уже решили свои жилищные проблемы: кто-то до сих пор выбирает себе новое жилье или ждет начала строительства.

Карих рассказал также о проблемах на границах зоны подтопления. Летом там подтопило придомовые территории и огороды, а с наступлением холодов вода замерзла, и некоторые дома повело. По словам мэра, такие объекты уже проверяют, и какое-либо если здание будет признано непригодным для проживания, люди также получат сертификаты на новое жилье.

В результате наводнения в Иркутской области в конце июня погибли 26 человек, еще четверо до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек, подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, которая нанесла дополнительный ущерб этим районам.

В субботу, 14 декабря в Тулуне побывал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Задачей номер один он назвал восстановление прав граждан, пострадавших от наводнения.