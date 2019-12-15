Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

В Москве прошел матч российского этапа хоккейного евротура между командами Чехии и Швеции. Шведы победили 3:1, чем гарантировали себе в итоговой таблице место не ниже второго.

Матч начался с конфуза. Организаторы перепутали фонограммы, и вместо гимна Чехии прозвучал гимн Казахстана. Затем ошибка была исправлена, а чешской стороне были принесены извинения.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго скандинавы усилиями Денниса Расмуссена вышли вперед. Через шесть минут Мальте Стремвалль в большинстве развил успех. Только на 49 минуте Гинек Зогорна отыграл один гол. Чешская сборная сняла вратаря, но эта мера оказалась контрпродуктивной. Расмуссен поразил пустые ворота и установил окончательный счет – 3:1.

Таким образом, шведы выиграли две встречи на турнире и набрали 6 очков, гарантировав себе место не ниже второго. Сборная России в случае победы над финнами сможет набрать только 5 очков, стало быть сборная Швеции лишила хозяев турнира шансов на победу. Зато россияне могут подарить "Тре Крунур" первое место, при условии победы над сборной Финляндии.