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15 декабря 201921:33 Дмитрий Киселёв

Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

Кобзев и Гольдштейн: новые лица в губернаторском корпусе

12 декабря сразу в двух российских регионах сменились губернаторы. В Иркутской области временно исполняющим обязанности региона указом президента назначен Игорь Кобзев — до настоящего момента занимал пост заместителя министра МЧС. Также Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву специальное звание генерал-полковника внутренней службы.

Уже на другой день после назначения он прилетел в Иркутск, а позже был уже в Тулуне, наиболее сильно пострадавшем от летнего паводка. Те, кто знают Игоря Кобзева, характеризуют его как профессионального и эффективного руководителя.

"Человек приехал в регион и на второй день поехал в критичный район. Человек с большим опытом и пониманием, как решать эти вопросы, а главное — с большим желанием работать. Я думаю, что он справится и сделает все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка и помочь людям", — сказал председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Игорь Кобзев родом из Воронежской области, а вице-премьер Алексей Гордеев, что ранее был там губернатором, говорит о нем с большим уважением: " Хочу отметить его высокие управленческие качества. Он решал достаточно большие задачи. И могу еще подтвердить его просто человеческие качества, он очень надежный товарищ, настоящий офицер. Уверен, что он справится".

Министр МЧС Евгений Зиничев дал новому главе Иркутской области такое напутствие: "Надеюсь на своем новом посту, в своей новой работе Игорь Иванович будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области. Желаю ему сил, неиссякаемой энергии и всего самого доброго на благо Российской Федерации".

Также 12 декабря Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Ростислав Гольдштейн – ранее он представлял в Совете Федерации Еврейскую автономную область.

Новые главы Иркутской области и Еврейской АО будут временно исполнять свои обязанности до следующего Единого дня голосования в сентябре 2020 года. Тогда им предстоит подтвердить свои полномочия на общенародном голосовании.

Текст: "Вести недели"

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