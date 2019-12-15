Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

Первое интервью президента Украины российскому телеканалу за последние 6 лет! Позже Зеленский ушел в отказ – якобы его "что-то спросили", а он "что-то ответил". Тем не менее, он успел рассказать и о встрече с Путиным, и о своем взгляде на минские соглашения. Что еще интересного произошло на саммите в Париже?

Путин и Макрон на крыльце Елисейского дворца – 3 часа ночи по московскому времени. Пару минут разговаривают и обнимаются на прощание. Вскоре такая же церемония с Зеленским. Чуть ранее из Дворца уезжает Лавров и сразу улетает в Вашингтон, пешком – постоянно с телефоном у уха – уходит глава Газпрома. В темноте свет прожекторов падает так, что над всем Елисейским Дворцом нависает тень Алексея Миллера.

Позади почти 9 часов напряженных переговоров, ожидания и провокаций. Еще в час дня по парижскому времени в очереди из журналистов на входе в Елисейский дворец несколько девушек вдруг сбросили с себя одежду и начали перепрыгивать через турникеты. Вернее, пытаться перепрыгивать.

На объятия и борьбу с девушками у французской полиции ушло несколько минут. Но к моменту приезда первых высокопоставленных гостей порядок был восстановлен. На крышу Елисейского дворца взбираются снайперы.

Первой приезжает немецкий канцлер, автомобиль высаживает ее прямо у крыльца, чтобы фрау Меркель, чье здоровье сейчас вызывает вопросы, не делала лишних движений. Ангела Меркель – ветеран встреч нормандской четверки, и все эти годы она по любому поводу и всегда поддерживала Киев. Но сейчас, судя по всему, Украина уже не может рассчитывать на столь безоговорочную поддержку.



С бокового входа в Елисейский дворец идет украинская делегация и несет пакеты с изображением трезубца. Президент Украины приезжает на семейном автомобиле "Рено", предоставленном, по-видимому, хозяевами саммита. Владимир Зеленский на столь крупном саммите вообще впервые в жизни. Перед приездом сюда он что только ни наговорил, в том числе о том, чего боится.

Мы спросили, что будет для него успехом:

- Что вы посчитаете успехом, господин Зеленский, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что вы посчитаете успехом? Когда остановите войну?

Зеленский улыбается, ничего не говорит. Но позднее он все же пообщается с программой "Москва. Кремль. Путин".

Последней прибывает российская делегация, в том числе и глава Газпрома. Алексей Миллер обычно всегда отвечает на наши вопросы, но в тот момент каждое слово может повлиять на исход переговоров, потому пока без комментариев. К Елисейскому дворцу, тем временем, движется кортеж российского президента.

В Париже, на улицах которого хаос из-за забастовки водителей автобусов и метро, прямо в эскорте мотоциклистов вдруг оказывается велосипедист, чем шокирует сотрудников полиции. Велосипедиста отгоняют на обочину.

Сходу все начинает идти не по сценарию. Французская сторона вдруг решает, что ни на одной двусторонней встрече не будет работать операторы – ни на переговорах Путина и Макрона, ни на встрече Путина и Меркель. Только на переговорах нормандской четверки.

Перед стартом встречи наливают воду, она, как выяснится вскоре, будет очень востребована президентом Украины. Владимир Зеленский только учится вести себя на подобных саммитах, неизбежно переживает и сразу же чуть было не попадает впросак – вошел в зал и направился к месту Путина. Потом спохватился.

У фотографов и операторов лишь минута на съемку, а украинский президент оказался к ним спиной. Зеленскому кричат, просят повернуться, но он, видимо, через этот шум не очень понимает, что происходит. Советом помогает Путин. Зеленский первым делом берет стакан с водой, а затем начинает изучение документов, которые помощники разложили заранее. По информации нашей программы, одна из главных проблем саммита заключалась в том, что Зеленский сходу заявил: украинской стороне не нравится уже согласованный, в том числе украинской же стороной, возможный итоговый документ. На новое обсуждение того, что вообще-то было обсуждено ранее, потратили несколько часов.

Вроде бы ничего необычного, но в такой ситуации это действительно эксклюзивные кадры. Автомобиль президента Зеленского: украинский флаг, включенные фары, внутри находится водитель — играет в шарики и таким образом коротает время ожидания.

Толпа киевских репортеров, тем временем, облепляет замглавы офиса президента Украины. Кирилл Тимошенко пришел рассказать все, что знал на тот момент.

- Киев действительно выдвигает какие-то условия для встречи Путина и Зеленского?

- Я не могу вам сказать никаких подробностей, которые сейчас обсуждаются за столом.

Киевские журналисты на этот раз намного спокойнее, чем на прошлых саммитах – уже без агрессии и истерик. Хотя неожиданно достается оператору российского телеканала "Дождь" за то, что он посмел тоже снимать этот пресс-подход.

Тимошенко бегом возвращается на переговоры, над Елисейским дворцом встает полная луна.

С глазу на глаз поговорили президенты Путин и Зеленский. Говорили не так долго, как могли бы. Разговор прервал Макрон, попросив лидеров вернуться и продолжить общение в четырехстороннем формате. Позднее Путин ответил на вопрос, можно ли этот саммит считать некой разрядкой.

"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Ну а как же. Смотрите, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный, широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Все вместе это дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении. Россия будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы все проблемы и все вопросы были исчерпаны, а конфликт был в конечном итоге завершен. Но хочу подчеркнуть, что здесь важно, чтобы был прямой диалог. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", — подчеркнул российский президент.

На итоговую пресс-конференцию лидеров французская сторона начала собирать журналистов по своему первоначальному плану – то есть в 19:00 по парижскому времени. Впервые за все время существования нормандской четверки собрали всех журналистов — впервые за 5 лет вместе находятся в том числе российские и украинские журналисты.

Журналисты, стремящиеся занять места в первых рядах, конечно, не знали, что просидеть в ожидании здесь придется несколько часов подряд –, переговоры четверки продолжились за ужином и после ужина тоже. Вот быстрым шагом идет помощник Путина Сурков. Удается догнать и главу Газпрома вместе с министром энергетики.

- Как настроение там на переговорах?

- Рабочее!

- А у вас?

- Ну а какое оно может быть, конечно, рабочее.

Появляются сообщения о том, что сторонам вроде бы удается продвинуться по вопросу транзита газа, но затем их опровергают. Путина и Лаврова в кулуарах замечают смеющимися, хотя потом становится известно: переговоры нормандской четверки были очень напряженными и иногда даже на повышенных тонах. Вот куда-то спускается Зеленский, вскоре проходит Меркель. Репортеры реагируют в буквальном смысле на каждый шорох.

Спрашиваем украинского журналиста Дмитрия Гордона, когда Киев будет выполнять минские соглашения. "Минские соглашения не будет выполнять никогда и никто, они мертворожденные, они неправильно подписанные и их не выполняли все эти годы", — отвечает Гордон.

На соседнем ряду оказывается депутат Гончаренко – тот самый, который в сгоревшем Доме профсоюзов в Одессе радовался десяткам смертей.

- Вы же не журналист, как вы сюда аккредитовались, как вы сюда попали?

- А кто вам сказал, что я не журналист?

- Вы журналист?

- Я — человек и пароход!

И вот за столом для лидеров начинают проверять микрофоны, помощники президентов кладут какие-то бумаги. Первой в зал входит украинская делегация, в ее составе начальник генштаба – он закончил в 88-м году московское военное училище. Киевские чиновники заливаются смехом в общении с журналистками, причем говорят все в основном на русском.

И вот он – тот самый важный момент, итоговая пресс-конференция лидеров. Первыми выступают Макрон и Меркель, по лицу Зеленского понятно – переговоры дались ему нелегко. Он снова и снова пьет воду и тем самым выдает, что из всех лидеров за столом волнуется больше всех: у троих стаканы так и остаются полными всю пресс-конференцию, у Зеленского в какой-то момент воды уже меньше половины.

Путин с одного края стола, Зеленский с другого края стола, но, тем не менее, важен сам факт: президенты России и Украины на совместной пресс-конференции вместе.

Большую часть выступления Зеленского Путин что-то помечает у себя в бумагах. Когда же начинает выступать российский президент, украинский лидер начинает параллельное выступление с помощью мимики. Этого не показали в трансляции пресс-конференции, но наша программа сняла эти кадры.

Путина Зеленский то зачем-то слушает через наушник – то есть с переводом на украинский, затем наушник вынимает, но очень быстро, видимо, спохватившись, снова вставляет его в ухо. Как раз на словах про закон об особом статусе Донбасса.

О многом сказало лицо Путина в тот момент, когда Зеленский заявил, что в его стране никому не запрещено говорить на русском, да и на английском многие хорошо говорят.

"Русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны. А со следующего года, как известно, все так называемые русские школы переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, – венгерские, румынские, польские – только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем", — заявил Путин.

Не могут скрыть своих эмоций и Меркель с Макроном – яркое выступление бывшего актера, а ныне президента то и дело вызывает у них с трудом сдерживаемые улыбки.

По одному вопросу от страны. Украинские журналисты, которые любят говорить о своей независимости от власти, задают вопрос, который продвигает власть: изменить последовательность минских соглашений так, чтобы сначала Киев получил контроль над границей с Россией в ДНР и ЛНР, а уж затем все остальное.

"Если это такой серьезный камень преткновения, то почему так сложно поменять этот пункт?" – спросила украинская журналистка.

"Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения. В минских соглашениях – возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано, – написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. И если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать", — сказал Владимир Путин.

Один лишь анонс того, что в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" выйдет интервью Зеленского, произвел на Украине эффект бомбы. Ситуация стремительно накалилась, и комментировать ее вынудили президента.

Сюжет с украинского ТВ, вопрос Зеленскому:

- Вы дали интервью телеканалу "Россия"?

- Я не давал интервью телеканалу "Россия". Честно говоря, в коридоре у нас был пресс-подход, на улице возле отеля.

- Это было в Париже?

- Да, это было в Париже. После нормандской встречи. Был 1:30 ночи, это так. И журналист, то есть журналистка была девушка, она спросила меня. Что-то спросила, я ей что-то ответил в коридоре, ну вот такое интервью.

Вот как выглядело это "что-то спросила — что-то ответил": никаких других журналистов нет, продюсер нашей программы Елена Меньшикова и оператор Александр Макаров спросили, как прошла встреча с Путиным. Охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы, — рассказал президент Украины. — Видите, у нас шумят все, подустали, хотим поужинать. Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов".

А уж сколько взглядов в тот момент сыпалось на самого Зеленского. Нужно присмотреться внимательнее. Замглавы офиса президента Украины, когда увидел, что Зеленский спокойно и нормально общается с телеканалом "Россия", начал в буквальном смысле расстреливать своим взглядом президента, всячески давая ему понять, что пора заканчивать. За голову схватился Андрей Богдан, руководитель офиса президента. Но Владимир Зеленский продолжал спокойное общение с нашим телеканалом и сказал, что он думает о минских договоренностях.

"Минск, как говорится, Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что в принципе нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что самое главное, что мы начали все общаться. И это самое главное", — сказал Зеленский.

За последние 6 лет это был первое нормальное, полноценное общение президента Украины с российскими журналистами.

Во времена Порошенко российских репортеров убивали, сажали в тюрьму, а на крупных саммитах скручивали, били по рукам, откровенно хамили — как охрана Порошенко, так и он сам. После стольких лет агрессии со стороны президента такой разговор украинского лидера с российским телеканалом – действительно большая новость. Большой новостью стало и приглашение Зеленского российским журналистам приезжать на Украину:

- Вы приедете, я вам лично покажу. Но чтобы реально, не как ваши там, есть товарищ Соловьев, весело говорит там, в Москве, что происходит. А я всегда говорю: а вы приезжайте, посмотрите, что у нас происходит, вы походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони" или что там не запачкает человек.

После такого ответа, конечно, последовал логичный вопрос:

- А вы готовы пустить российских журналистов, господин Зеленский? Мы готовы к вам приехать!

- Конечно, приезжайте к нам.

- То есть никаких проблем с границей не будет?

- А у вас есть проблемы при переходе границы?

После того ответа некоторые журналисты смогли въехать на Украину, других не пустили все равно. Яркая иллюстрация того, сколько противоречий во внутриукраинской политике. Во время переговоров нормандской четверки глава МВД Аваков позиционировал себя блюстителем государственных интересов и кичился тем, что чуть ли ни присматривает за президентом.

- Президент Зеленский – молодец, очень правильно и жестко держит позицию, зрады (укр. измены, предательства — прим. ред.) нет, — заявил Аваков.

- А в чем могла бы быть зрада?

- Зрада бывает, когда встаешь на позиции Владимира Владимировича Путина в полном объеме.

После этого Аваков рассказал украинскому телевидению, что тоже давал интервью российскому, и выразил уверенность, что это интервью не покажут. Эта уверенность подвела Арсена Авакова.

Позиции Путина предельно четко сформулированы: Украина должна выполнять минские договоренности, под которыми сама и подписалась. Зеленский сейчас тоже подписал документ от приверженности соглашением, но всю прошедшую неделю так или иначе заявляет о том, что все-таки надо бы их поменять.

"До трех часов ночи мы там дискутировали с ним, — рассказал Путин. — Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам закрыть границу войсками. Ну я представляю, чего там дальше будет — Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее и что там произойдет, когда они войдут без обеспечения гарантий безопасности людям".

Очень многие вопросы остались подвешенными в воздухе: всего через 2 недели истекает контракт на транзит газа через Украину, но решения так и нет.

"Помните известный детский стишок? "А у нас в квартире газ! А у вас?". И у вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель", — подчеркнул российский президент.

Путин вылетал из Парижа в Москву тогда, когда в России уже наступало утро. Тем не менее перед тем, как подняться на борт, он поблагодарил еще и французских мотоциклистов за работу, пожав каждому руку.