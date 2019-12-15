Кабмин подумывает расширить план приватизации

Правительство России обсуждает возможность расширения плана приватизации государственных компаний на ближайшие два года. Об это в воскресенье рассказала ТАСС пресс-секретарь министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

По её словам, на совещании Силуанова с представителями заинтересованных министерств на этой неделе обсудили дополнительные активы, которые могут быть проданы в частные руки. Средства, вырученные от продажи отдельных компаний, предполагается вложить в стратегические планы развития и расширение инвестпрограмм.

Окончательно прогнозный план приватизации на 2020-2022 гг. примут на заседании правительства России.

Как пояснила Фоменко, у кабмина нет задачи нарастить доходы госбюджета, цель — реструктуризация экономики и снижение доли участия государства в ней. Ожидается, что государство уменьшит участие в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и Объединенная зерновая компания.