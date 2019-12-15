Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 декабря 201917:49

Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

Global Look Press

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM", который прошел в российской столице. Она назвала мероприятие бесподобным и добавила, что "счастлива, как никогда", сообщает "Пятый канал".

От общения с прессой певица отказалась и улетела из Москвы, однако следующий концерт Ротару в России может пройти еще до конца этого года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на концертного директора певицы Сергея Лаврова. Он отметил, что Ротару поступает немало предложений о концертах и выступлениях. Выбор – за певицей.

Ранее сообщалось, что после длительного перерыва София Ротару приняла участие в записи итогового концерта "Песни года".

В декабре прошлого года Ротару отказалась ездить в Россию. Выступления певицы на корпоративных мероприятиях в Москве также были отменены. Отказ певицы от концертов связывали с введением на Украине военного положения тогдашним президентом Петром Порошенко. Певица не приняла участия в записи концерта "Песня года" в "Олимпийском". С 1973 года это второй случай, когда в главном итоговом песенном шоу не звучали песни в исполнении Ротару, за более чем 40-летнюю историю своего участия в этом телеконцерте певица пропустила лишь запись 2002 года. Ее песни выходили в финал "Песни года" 43 раза, а конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила в шоу 8 декабря. Злые языки предполагали, что приезд в Россию на концерты связан с тем, что у певицы "деньги закончились". Хотя за участие в "Песне года" артисты не получают гонораров. Планируется выступление Ротару и на других новогодних концертах и корпоративах.

Запись "Песни года-2019" проходила на московском стадионе "Динамо".

"Я очень скучала", — сказала Ротару со сцены.

Сейчас

18:25

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

18:01

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

17:22

Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом

16:24

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

14:27

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

14:15

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

12:27

Умер Михаил Ненашев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

15 минут назад
Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

1 час назад
Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

33 минуты назад
Экипаж затонувшего в Севастополе ПД-16 боролся до последнего

Экипаж затонувшего в Севастополе ПД-16 боролся до последнего

2 часа назад
Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

48 минут назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

4 часа назад
Ненашев скончался после двухнедельной комы

Ненашев скончался после двухнедельной комы

5 часов назад
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

3 часа назад
Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

4 часа назад
Кабмин подумывает расширить план приватизации

Кабмин подумывает расширить план приватизации

1 час назад
Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

3 часа назад
Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

2 часа назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

2 минуты назад
Сборная России обыграла финнов в матче евротура

Сборная России обыграла финнов в матче евротура

17 минут назад
Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

28 минут назад
Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

1 час назад
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

1 час назад
Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

1 час назад
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

1 час назад
Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

1 час назад
Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

2 часа назад
Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

2 часа назад
У ДНР есть предложение для Украины

У ДНР есть предложение для Украины

2 часа назад
Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

2 часа назад
Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

2 часа назад
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

2 часа назад
Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

2 часа назад
Ушла из жизни Анна Карина

Ушла из жизни Анна Карина

3 часа назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

7 часов назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

7 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку