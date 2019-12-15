Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM", который прошел в российской столице. Она назвала мероприятие бесподобным и добавила, что "счастлива, как никогда", сообщает "Пятый канал".

От общения с прессой певица отказалась и улетела из Москвы, однако следующий концерт Ротару в России может пройти еще до конца этого года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на концертного директора певицы Сергея Лаврова. Он отметил, что Ротару поступает немало предложений о концертах и выступлениях. Выбор – за певицей.

Ранее сообщалось, что после длительного перерыва София Ротару приняла участие в записи итогового концерта "Песни года".

В декабре прошлого года Ротару отказалась ездить в Россию. Выступления певицы на корпоративных мероприятиях в Москве также были отменены. Отказ певицы от концертов связывали с введением на Украине военного положения тогдашним президентом Петром Порошенко. Певица не приняла участия в записи концерта "Песня года" в "Олимпийском". С 1973 года это второй случай, когда в главном итоговом песенном шоу не звучали песни в исполнении Ротару, за более чем 40-летнюю историю своего участия в этом телеконцерте певица пропустила лишь запись 2002 года. Ее песни выходили в финал "Песни года" 43 раза, а конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

В этом году певица решила вернуться в Россию и выступила в шоу 8 декабря. Злые языки предполагали, что приезд в Россию на концерты связан с тем, что у певицы "деньги закончились". Хотя за участие в "Песне года" артисты не получают гонораров. Планируется выступление Ротару и на других новогодних концертах и корпоративах.

Запись "Песни года-2019" проходила на московском стадионе "Динамо".