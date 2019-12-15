Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом

В Нижегородской области перевернулся автобус, в которое ехали 49 человек. К счастью, обошлось без жертв, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Автобус не был рейсовым, он ехал из города Иваново в Дзержинск Нижегородской области. ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье, 15 декабря, на автодороге местного значения между населенными пунктами Липовки и Галкина в Балахнинской районе области.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась. На месте происшествия сейчас работают сотрудники УГИБДД. Они установят все обстоятельства случившегося, пишет "Интерфакс".