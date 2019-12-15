Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 14 декабря, в Харбине на северо-востоке Китая.

Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Чтобы не протаранить другое маршрутное транспортное средство, он взял правее. Столкновения удалось избежать, однако дальнейшие события показали, что "встреча" двух автобусов была бы наименее болезненным выходом из ситуации.

Машина, попавшая в небольшой занос, сбила столб, рухнувший на людей, стоявших на остановке. Большая часть пассажиров сумела увернуться от падающей опоры освещения, единственным исключением стал пожилой мужчина, слишком поздно заметивший опасность.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший скончался от полученных травм на месте инцидента.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.