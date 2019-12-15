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15 декабря 201917:33

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Instagram/Johannes Thingnes Bo

В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В заключительном виде программы – мужской эстафете победу одержала команда Норвегии. Сборная России заняла шестое место.

Долгое время в гонке лидировала сборная Германии. Но на последнем этапе у норвежцев бежал Йоханнес Бё, который смог отыграть 13 секунд у Бенедикта Долля. На финиш соперники пришли одновременно, а на последних метрах Бё принес победу скандинавам. У немцев – второе место. Третьими стал французы.

Сборная России, за которую выступали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, выступила неудачно. Каждый из четверки в чем-то недоработал, кто-то на трассе, кто-то на стрельбище. В итоге только шестой результат.

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