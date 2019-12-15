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"Южный" и "Северный" газопроводы 1 минута назад

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15 декабря 201920:20 Михаил Антонов

"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

"Северный поток-2": Германия пришла в ярость из-за действий США

Американский Конгресс сделал еще один шаг к введению санкций против газопровода "Северный поток-2". Комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената согласовали оборонный бюджет США на 2020 год. Среди прочего, как и обещали, в тексе законопроекта заложены санкции против российского газопровода в Германию.

Военный бюджет еще должен подписать Дональд Трамп, который сейчас действует под жестким прессингом демократов, возможного импичмента и грядущих выборов. И, скорее всего, подпишет, ведь это в интересах американских компаний по производству сжиженного газа.

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.

Оборонный бюджет США на 2020 поставил новый рекорд — 738 миллиардов долларов. На 3,5% больше, чем в нынешнем году. В нем появилась статья, которой раньше не было, — о санкциях против строителей двух морских газопроводов – "Северного потока -2" и "Турецкого потока". Так палата представителей Конгресса США позаботилась об энергетической безопасности Европы.

"Я призываю вас поддержать этот бюджет, поскольку мы являемся страной, находящейся на войне. Мы находимся в горячей войне с экстремистами по всему миру, и холодной войне с нашими конкурентами — Россией, Китаем и другими государствами, которые не признают международных норм", — заявил Майкл Уолтц, член Палаты представителей.

"Сплоченность наших союзников под лидерством США крайне важна для нас, чтобы привлечь Россию к ответственности, чтобы предотвратить новую гонку вооружений", — уверен Джим Купер, член Палаты представителей.

Логика конгрессменов такая: Россия продает газ в Европу, и это позволяет ей модернизировать свои Вооруженные силы. Ничего нового. Но это только публичная часть доктрины. Все знают, что нужно американцам, но им наплевать — американский сжиженный газ, который должен заместить российский трубопроводный, переводится в ранг оружия массового поражения, поскольку имеет своей целью ударить по каждому жителю Европы ростом цен на тепло, свет и все виды продуктов.

США на этом заработают, чтобы в следующем году их оборонный бюджет был еще больше. Закономерно, что в Германии от такой концепции безопасности пришли в ярость.

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстерриториального характера мы принципиально отвергаем", — сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Именно против Германии как главного газового хаба Европы и направлено острие санкций. Немцы, которых министр обороны США недавно назвал "безбилетниками в НАТО", должны стать слабыми и остаться управляемыми. Послушно покупать американское топливо и оружие. Это — задача максимум.

И сорвать "Северный поток-2" — самый простой способ поставить Берлин на место: кто из европейцев после такого унижения станет слушать канцлера Германии.? "Враждебный акт", "беспрецедентное вмешательство", "экстерриториальные санкции" — представители немецкого бизнеса, похоже, считают, что политики в Берлине, наконец, нашли правильный язык общения с Вашингтоном.

Раз немцы сами сворачивать "Северный поток-2" не желают, США бьют по слабому звену — по подрядчикам, задействованным именно на строительстве балтийского газопровода, поскольку морская часть "Турецкого потока" уже построена. Основной удар примут на себя итальянская Saipem и швейцарская Allseas, которым принадлежат суда, работающие на "Северном потоке": Pioneering Spirit и Soliter. Их акционерам и менеджерам запретят въезд в США, а активы будут заморожены. Проект санкционного закона еще должны утвердить американский Сенат и подписать Трамп, но, по информации телекомпании NDR, владельцы трубоукладчиков уже предупредили, что как только он это сделает, Saipem и Allseas выйдут из проекта.

Для того чтобы закончить "Северный поток-2", необходимо проложить еще около ста километров труб. Это дней 20 дней, максимум — месяц. Американский Сенат, по идее, может рассмотреть проект оборонного бюджета на следующей неделе, и Трамп тут же его должен завизировать.

Несмотря на холодную войну между Трампом и демократическим большинством в Палате представителей Конгресса США, которое хочет подвести его под импичмент, у наблюдателей нет сомнений в том, что и Сенат, и президент одобрят документ со свистом. Это, конечно, проблема, но ничуть не катастрофа.

"Что касается проекта оборонного бюджета, то Конгресс обуреваем желаниями разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается, но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. И уверяю вас, что ни "СП-2", ни "Турецкий поток" не остановятся, — заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Возможно, потребуется чуть больше времени для завершения строительства. Но у России есть "Академик Черский" — судно, приобретенное "Газпромом" в 2016 году, способно закончить работу, если европейские подрядчики все-таки спасуют. Чего избежать, по всей видимости, уже не удастся — политического кризиса в отношениях Германии с США.

Текст: "Вести недели"

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