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15 декабря 201918:18

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

В воскресенье на юго-западе Москвы полицейским пришлось застрелить мужчину, который хотел зарезать свою мать. Наряд прибыл в дом на улице Генерала Тюленева, чтобы задержать мужчину, который вел себя неадекватно. Он оказал сопротивление полицейским, один из которых был вынужден применить табельное оружие.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, нападавший умер от смертельного ранения.

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