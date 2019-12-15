Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

В воскресенье на юго-западе Москвы полицейским пришлось застрелить мужчину, который хотел зарезать свою мать. Наряд прибыл в дом на улице Генерала Тюленева, чтобы задержать мужчину, который вел себя неадекватно. Он оказал сопротивление полицейским, один из которых был вынужден применить табельное оружие.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, нападавший умер от смертельного ранения.