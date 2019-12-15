Новости В мире

Все видео этой рубрики
15 декабря 201919:03

NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

Власти США минувшей осенью тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая в Вашингтоне, которым удалось проникнуть на территорию военной базы близ города Норфолк в штате Вирджиния. По данным США, как минимум один из высланных дипломатов был сотрудником разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.

Об инциденте пишет The New York Times, ссылаясь на шесть источников, осведомленных о высылке китайских дипломатов. По данным газеты, они проникли на базу, где базируются в том числе служащие спецназа, в конце сентября.

Сообщается, что дипломаты вместе с женами подъехали к воротам базы на автомобиле и попытались въехать на территорию. Поняв, что пропуска у них нет, охранник, действуя по стандартной процедуре, разрешил им проехать сквозь ворота, чтобы сразу за ними развернуться и выехать обратно. Однако незваные гости продолжили движение по территории военного объекта, остановившись лишь тогда, когда путь им перегородили пожарными машинами.

Свои действия представители КНР объяснили недостаточным знанием английского языка — якобы они сначала заблудились, а потом не поняли инструкций часового. Их высылка, о которой публично не объявляли ни Вашингтон, ни Пекин, является первым подобным эпизодом с 1987 года — тогда из Штатов выдворили двух сотрудников посольства Китая, обвиненных в шпионаже.

Неизвестно, для чего была предпринята попытка проникнуть на базу. По одной из версий, целью могла быть проверка охраны объекта: если бы "заблудившимся" дипломатам удалось беспрепятственно въехать на территорию, в следующий раз по их маршруту могли бы направить более высокопоставленного разведчика.

Сейчас

19:02

Польский военный погиб во время пробежки в Латвии

18:25

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

18:01

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

17:22

Автобус с пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом

16:24

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

14:27

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

14:15

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

Возросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

37 минут назад
Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

Интервью Зеленского и "зрада" по Авакову: что произошло на саммите в Париже

2 часа назад
NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

NYT сообщила о высылке китайских дипломатов из США

10 минут назад
Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

Затонувшую Б-380 отправят на утилизацию в понедельник

7 минут назад
Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

Полицейский застрелил мужчину, напавшего с ножом на мать

55 минут назад
Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

Налоговый эксперимент распространили еще на 19 регионов

4 часа назад
Ненашев скончался после двухнедельной комы

Ненашев скончался после двухнедельной комы

5 часов назад
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев пошел навстречу "Газпрому"

4 часа назад
Алина Загитова не собирается завершать карьеру

Алина Загитова не собирается завершать карьеру

4 часа назад
Кабмин подумывает расширить план приватизации

Кабмин подумывает расширить план приватизации

1 час назад
Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

Труба: Порошенко стал фигурантом 15 дел

3 часа назад
Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

Почти все тулунцы получили жилищные сертификаты

2 часа назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

13.12.2019 12:26
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

11.12.2019 18:39
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

В Керчи открыт памятник неделимости Крыма и России

24 минуты назад
Сборная России обыграла финнов в матче евротура

Сборная России обыграла финнов в матче евротура

39 минут назад
Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

50 минут назад
Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

Пытки гречкой и избиения: стало известно, какой срок грозит матери и отчиму мальчика

1 час назад
Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

Ротару вновь покинула Россию, но может вернуться

1 час назад
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

1 час назад
Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

Столб, сбитый автобусом, убил мужчину на остановке. Видео

1 час назад
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

1 час назад
Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

Булавинов о вазелине для Левковича: "очень мягкий ход"

2 часа назад
Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

Церковь Филарета отрицает свою ликвидацию Епифанием

2 часа назад
Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

Шведы обыграли чешскую сборную и лишили наших хоккеистов шансов на победу в евротуре

2 часа назад
У ДНР есть предложение для Украины

У ДНР есть предложение для Украины

2 часа назад
Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

Владимир Джабаров призвал не реагировать на Кадзуо Сии

2 часа назад
Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

Голландские гандболистки впервые стали чемпионками мира

3 часа назад
Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

Зенитчики Ленобласти перевооружились на С-400

3 часа назад
Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

Главную новогоднюю ель страны отправили в столицу

3 часа назад
Ушла из жизни Анна Карина

Ушла из жизни Анна Карина

3 часа назад
Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

Почему мы упускаем свои лучшие идеи?

7 часов назад
Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд

8 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку