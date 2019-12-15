Протесты во Франции: бастуют все

Автор: Дмитрий Киселёв

Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы. Тема касается всех французов, ведь в будущем им придется работать больше, а пенсию получать меньше, чем современные французские пенсионеры.

11 декабря не президент Макрон, а именно премьер-министр Эдуар Филипп в прямом эфире официально представил основные положения реформы. Мера неизбежная и уже срочная. Если ничего не делать, дефицит Пенсионного фонда во Франции к 2025 году может достичь 17 миллиардов евро.

Впрочем, после недавних протестов, когда на улицы городов по всей стране вышли 1,5 миллиона человек, кое-что смягчили, но в целом суть реформы не поменялась.

Итак, пенсионная система во Франции останется солидарной. То есть, те, кто работают, платят за тех, кто уже на пенсии. Существующая система пенсионных льгот и преференций для каждой из 42 групп работников полностью упраздняется. Вводится универсальная система, "всеобщий" пенсионный режим, при котором пенсионные отчисления переводятся в баллы. Отрасль, в которой трудится работник, значения больше не имеет. От количества начисленных баллов и будет зависеть размер пенсии. Больше зарабатываешь, больше отчисляешь, больше пенсия. Вводится и новое понятие — "возраст равновесия" — 64 года — равный для мужчин и женщин. Если выходишь на пенсию раньше 64 лет, пенсия будет заметно меньше, так как ценность каждого балла в переводе на евро будет уменьшена. То есть на практике пенсионный возраст повышается — с 62 до 64 лет. Более того, отдельные категории работников, например, железнодорожники, которые сейчас выходят на пенсию в 55 лет, а машинисты и вовсе в 50, этого права лишаться. Так что понятно, почему железнодорожники в ходе забастовки устроили настоящий транспортный коллапс. Да и пенсия у них до сих пор была процентов на 10 больше, чем в среднем по стране.

В целом, если сравнивать, то французы идут на более радикальный вариант пенсионной реформы, чем у нас. В России все несопоставимо мягче.

Автор: Анастасия Попова

Смотришь на то, как люди штурмуют один из редких поездов, которые все же отправился с северного вокзала, и не веришь, что это в Париже. Большинство машинистов все так же не выходят на работу. Метро по-прежнему закрыто — почти все линии. составы ходят в основном лишь там, где вместо человека работает автоматика. Есть, конечно, и такие, кто рискуют сесть за руль автобусов, но от разъяренных коллег их приходится отбивать полиции.

Диспетчеры тоже бастуют, отсюда частые отмены авиарейсов, толпы в аэропорту, бесконечные пробки на дорогах, бьющие все рекорды, — больше 700 километров в час-пик — и новые демонстрации.

В Нанте полиция вновь применила слезоточивый газ. За день до объявления всех деталей пенсионной реформы по всей Франции на улицы вышли сотни тысяч человек.

Шестой день забастовок. Они обещают сделать ее бессрочной, вынуждая правительство реагировать. Но пока Эммануэль Макрон лишь собирает кабинет министров. Макрон собирает кабинет министров, хотя и игнорировать этих людей уже не получается.

"Когда я платила за газ, воду, свет, отопление, бензин для машины, у меня к концу месяца едва хватало на еду. И это при том, что мое поколение работало не 35 часов, а 45", — возмущена одна из пенсионерок.

"Во Франции мы платим очень много налогов, человека принимают за дойную корову. Только сейчас у нас совсем не осталось молока, у людей очень мало денег, не на что заполнить холодильник", — сказал один из французов.

Бастуют уже теперь и те, кому по закону этого делать нельзя, — стражи порядка.

"Сегодня у нас тысяча полицейских, которые одновременно решили взять больничный. Это приведет к невероятным проблемам в плане поддержания порядка на предстоящей манифестации, другие отделы тоже в агонии, потому что во Франции на сегодня около миллиона радикальных исламистов. Это огромное количество. За всеми очень сложно следить, и людей в участках просто не хватает. Полицейские невероятно устали, месяцами не бывают дома, начались разводы и всплеск самоубийств", — рассказал Эрик Роман, представитель профсоюза французских полицейских.

Усугубляют проблему еженедельные выступления "Желтых жилетов" и погромы — их устраивает так называемый "черный блок", который регулярно использует в своих целях мирные манифестации. Недавно они устроили в Париже побоище с полицией, бросали в стражей порядка доски, камни, бутылки. Те в ответ не жалели резиновых пуль и слезоточивого газа.

Против Макрона и улица, и политики. Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон прокомментировал пенсионную реформу эксклюзивно для "России 1". "Проблема в том, что много людей очень поздно выходят на пенсию, при этом они очень бедные. Но это можно исправить, необязательно все менять, как это хочет сделать Макрон, в пользу больших корпораций и Пенсионного фонда", — отметил Меланшон.

Выступления премьер-министра, автора этой реформы Эдуара Филиппа ждали все. У бастующего предприятия "Тоталь" соорудили палатку, телефон подключили к колонке, обращение смотрели молча.

42 специальные формулы начислений пенсий в зависимости от условий труда отменят разом для всех, пенсионный возраст оставят единым — 62 года, но будут стимулировать работать дольше — до 64 минимум. Много красивых слов о солидарности и равенстве, мало конкретики. Люди быстро расходятся.

"С самого начала его речи стало ясно, что правительство не собирается отказываться от своего проекта. И для нас это неприемлемо. Мы будем продолжать забастовку, добиваться его отмены", — заявил Хаким Белуз, представитель профсоюза "Рабочая сила".

Заявление премьера раскритиковали буквально все. Во Франции всего 8 нефтеперерабатывающих заводов, 7 из них сейчас заблокированы протестующими. Запасов топлива в стране достаточно, это значит, что бензин на заправках еще есть, но вопрос, надолго ли его хватит, ведь сворачивать забастовку профсоюзы не собираются.

Впереди самое сложное время — начинаются длинные рождественские каникулы, когда многие рассчитывают поехать отдыхать. Но смогут ли из-за забастовки? Премьер уговаривает протестующих временно ее прекратить, но согласных пойти на такой шаг пока немного.