Лыжник Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

В швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительном виде программы – индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом Сергей Устюгов занял второе место.

Победителем стал норвежец Симон Крюгер. Сергей Устюгов уступил ему 19 секунд и на секунду опередил швейцарца Дарио Колонью. Денис Спицов и Александр Большунов заняли шестое и седьмое места.

У женщин гонку на 10 км выиграла норвежка Тереза Йохауг. На втором месте ее соотечественница Хайди Венг. Третий результат у американки Джессики Диггинс. Лучшая из россиянок Екатерина Смирнова заняла 15 место.